Шлеменко признался, что отговорил Корешкова от службы в полиции

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что отговорил своего друга Андрея Корешкова от поступления в школу милиции. По словам Шлеменко, Корешков был готов выбрать службу в полиции вместо спортивной карьеры.
«Отец Андрея был полковником милиции. Он хотел для Андрея ту же самую карьеру – милиционера. Я, наоборот, Андрея отговорил, тянул его в другую сторону, сам ничего не имея. Когда тебе человек верит, это же ответственность большая.
Тут в чём прикол? Когда ты за себя ответственность берёшь, это проще. Не получилось – отвечать не перед кем. Ты сам для себя посмотрел: не получилось – ещё раз попробуешь. Но когда ты за других берёшь ответственность, это намного важнее», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Центр Свой Путь».
30-летний Корешков за карьеру провёл 34 боя. Он одержал 30 побед и потерпел четыре поражения. Последний поединок россиянин провёл в промоушене AMC Fight Nights, его соперником был Адриано Родригес. Бой, проходивший в феврале 2021 года, закончился победой Корешкова. Позже Андрей должен был подраться на турнире Bellator 269 в Москве, но его соперник Рустам Хабилов снялся с поединка из-за болезни.
Напомним, Корешков был одним из первых российских чемпионов промоушена Bellator, выиграв титул в 2015 году.
- 30 декабря 2021
-
17:45
-
16:09
-
14:44
-
12:58
-
11:50
-
11:29
-
10:39
-
10:18
-
09:46
-
09:38
-
08:41
-
07:39
-
00:53
-
00:32
- 29 декабря 2021
-
23:29
-
22:56
-
21:26
-
20:22
-
19:07
-
18:29
-
17:53
-
16:28
-
16:12
-
15:41
-
15:12
-
14:35
-
14:12
-
13:15
-
12:33
-
11:45
-
11:02
-
10:23
-
09:37
-
09:16
-
08:54