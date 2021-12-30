Шлеменко признался, что отговорил Корешкова от службы в полиции

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что отговорил своего друга Андрея Корешкова от поступления в школу милиции. По словам Шлеменко, Корешков был готов выбрать службу в полиции вместо спортивной карьеры.



«Отец Андрея был полковником милиции. Он хотел для Андрея ту же самую карьеру – милиционера. Я, наоборот, Андрея отговорил, тянул его в другую сторону, сам ничего не имея. Когда тебе человек верит, это же ответственность большая.



Тут в чём прикол? Когда ты за себя ответственность берёшь, это проще. Не получилось – отвечать не перед кем. Ты сам для себя посмотрел: не получилось – ещё раз попробуешь. Но когда ты за других берёшь ответственность, это намного важнее», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Центр Свой Путь».

30-летний Корешков за карьеру провёл 34 боя. Он одержал 30 побед и потерпел четыре поражения. Последний поединок россиянин провёл в промоушене AMC Fight Nights, его соперником был Адриано Родригес. Бой, проходивший в феврале 2021 года, закончился победой Корешкова. Позже Андрей должен был подраться на турнире Bellator 269 в Москве, но его соперник Рустам Хабилов снялся с поединка из-за болезни.



Напомним, Корешков был одним из первых российских чемпионов промоушена Bellator, выиграв титул в 2015 году.