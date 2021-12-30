Журнал The Ring признал бой Фьюри и Уайлдера лучшим поединком года

Журнал The Ring признал поединок, в котором встречались 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри, лучшим боем года.



Напомним, третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоялся в ночь на 10 октября мск в Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл».



Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира.



Уже в третьем раунде Деондей Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом, сенсационно, дважды и сам Тайсон Фьюри. Именно этот раунд и оказался лучшим по версии журнала The Ring. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу поединка, который закономерно завершился его победой.



На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.