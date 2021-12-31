Чейл Соннен: раздражён, что никто не похвалил Джейка Пола за хорошую работу

Бывший боец UFC Чейл Соннен признался, что остался расстроен реакцией на бой между Джейком Полом и Тайроном Вудли.



«Я должен сказать, что я немного раздражён. Меня действительно слегка раздражает, что никто не похлопал Джейка Пола по плечу и не сказал: «Хорошая работа». Два слова и закройте свой рот.



Вы делаете это для всех, кто выходит на ринг, идёт на этот риск, усердно работает, жертвует чем-то и побеждает. Вы хвалите их за работу, верно? Это несложно, и меня раздражает, что никто не хочет сказать это Джейку Полу», — приводит слова Чейла Соннена Sportskeeda.



Напомним, бой Пола и Вудли завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за поражение. В первом поединке, состоявшемся в конце августа 2021 года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

