Кличко посетил Лапландию и показал праздничное фото с Санта-Клаусом

Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко посетил Лапландию и пообещал вернуться туда в следующем году.



«Спасибо за всё Санта, увидимся в следующем году в твоём доме в Лапландии», — написал о своих планах в «Инстаграме» Кличко-младший.

Владимир выложил не только фото с Санта-Клаусом, но красивые фото природы Финляндии.



Напомним, 45-летний Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году, 15 декабря 2021 года провёл спарринг на ринге. Украинский боксёр неоднократно говорил, что может вернуться в бокс ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом дивизионе. Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.