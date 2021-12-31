«Он мой брат по жизни». Макгрегор отреагировал на комплимент Уайта

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на похвалу в свой адрес, сделанную президентом UFC Даной Уайтом.
«Мой брат по жизни — Дана Уайт», — написал Макрегор в своём «твиттере», снабдив пост изображением большого красного сердца.
В своём сообщении боец перепостил ссылку на интервью Дана Уайта, в котором тот похвалил Макрегора за его верность UFC.
Ранее Дана Уайта называл ирландца «чертовски особенным парнем».
В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу ещё в первом раунде.
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