Президент UFC Дана Уайт высказал мнение о Джо Рогане

Президент UFC Дана Уайт комплиментарно высказался об известном спортивном комментаторе Джо Рогане, отметив его вклад в ММА.



«Ещё один парень, который заслуживает огромной похвалы за помощь, которую оказал в построении этого вида спорта. Я говорю о Джо Рогане. Знаете, реальность такова, что, когда мы только начинали, то каждый понимал, что такое бой в стойке. Удары кулаками, ногами, локтями – мы все это понимаем. А вот что было, когда поединок переходил на землю, ясно было не всем. Ведь если вы никогда не занимались джиу-джитсу, то и не знаете, что, чёрт возьми, там творится.



А Джо Роган был просто без ума от этого спорта и много рассказывал о нём, объясняя, как там всё устроено. Он действительно сыграл очень важную роль в его развитии», — сказал Уайт в интервью на канале THE FIGHT with Teddy Atlas в YouTube.

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