Названо процентное распределение гонораров Фьюри и Уайта в случае их очного боя
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В случае если бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обладателем временной версии этого титула Диллианом Уайтом состоится, первый должен получить 80% всего гонорара, а последний, соответственно, 20. Об этом информирует Daily Star, что также подтверждает BoxingScene.
Примечательно, что изначально Уайт требовал 45% всей суммы, что категорически не устраивало сторону Фьюри.
В случае если представители обоих спортсменов не смогут договориться, 11 января начнутся промоутерские торги.
Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.
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