Минеев — о Чоршанбиеве: плохо, что он не смог адаптироваться к Москве и цивилизации

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о выдворении из России таджикского бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева.



«Чоршанбе — яркий представитель поп-ММА. Относиться к нему можно по-разному. Какой-то уровень у него есть. Знаю, что его депортировали. Моё мнение: поп-ММА лишился одной из своих звёзд. Плохо, что он не смог адаптироваться к Москве и цивилизации, так сказать. Но всё равно он же немного маргинально себя вёл.

Видимо, он не перестроился. Другими словами, он слишком ушёл в роль. Было видно, что он живёт в своём мире. Его же не просто так взяли, и такие: «Чоршанбе, ты плохой. Тебе тут нельзя. Уезжай». Его же за что-то депортировали, конкретно за то, что нарушал правила дорожного движения.

Правила дорожного движения — это банальные законы, с чего человек начинает социализироваться. Тебя учат, как переходить дорогу, как идти туда, как не сбить людей. ПДД — это минимальные правила нахождения в цивилизованном обществе. Если ты их нарушаешь, то ты нецивилизованный, и тебя должны депортировать из цивилизованного общества. Так и случилось», — сказал Минеев в интервью Святославу Коваленко на его канале в YouTube.