Минеев — о Чоршанбиеве: плохо, что он не смог адаптироваться к Москве и цивилизации

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о выдворении из России таджикского бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева.
«Чоршанбе — яркий представитель поп-ММА. Относиться к нему можно по-разному. Какой-то уровень у него есть. Знаю, что его депортировали. Моё мнение: поп-ММА лишился одной из своих звёзд. Плохо, что он не смог адаптироваться к Москве и цивилизации, так сказать. Но всё равно он же немного маргинально себя вёл.
Видимо, он не перестроился. Другими словами, он слишком ушёл в роль. Было видно, что он живёт в своём мире. Его же не просто так взяли, и такие: «Чоршанбе, ты плохой. Тебе тут нельзя. Уезжай». Его же за что-то депортировали, конкретно за то, что нарушал правила дорожного движения.
Правила дорожного движения — это банальные законы, с чего человек начинает социализироваться. Тебя учат, как переходить дорогу, как идти туда, как не сбить людей. ПДД — это минимальные правила нахождения в цивилизованном обществе. Если ты их нарушаешь, то ты нецивилизованный, и тебя должны депортировать из цивилизованного общества. Так и случилось», — сказал Минеев в интервью Святославу Коваленко на его канале в YouTube.
- 31 декабря 2021
-
12:43
-
12:20
-
11:26
-
11:06
-
10:16
-
10:08
-
09:14
-
08:55
-
08:46
-
08:05
-
00:31
- 30 декабря 2021
-
22:48
-
21:58
-
20:56
-
19:49
-
18:51
-
17:45
-
16:09
-
14:44
-
12:58
-
11:50
-
11:29
-
10:39
-
10:18
-
09:46
-
09:38
-
08:41
-
07:39
-
00:53
-
00:32
- 29 декабря 2021
-
23:29
-
22:56
-
21:26
-
20:22
-
19:07