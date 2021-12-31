Тим Цзю: начинается самое интересное

27-летний австралиец русского происхождения Тим Цзю разместил новый пост в своём «инстаграме», где поздравил поклонников с наступающим Новым годом.
«2021 год получился хорошим. Теперь начинается самое интересное. С Новым годом!» — написал Тимофей.
Фотографии можно посмотреть на странице Тима Цзю в «Инстаграме».
27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Напомним, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля мск Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи зафиксировали ничью.
Последний поединок Тимофей провёл с японским боксёром Такеши Иноуэ, победив его по итогам 12 раундов.
- 31 декабря 2021
-
15:25
-
14:32
-
13:48
-
12:43
-
12:20
-
11:26
-
11:06
-
10:16
-
10:08
-
09:14
-
08:55
-
08:46
-
08:05
-
00:31
- 30 декабря 2021
-
22:48
-
21:58
-
20:56
-
19:49
-
18:51
-
17:45
-
16:09
-
14:44
-
12:58
-
11:50
-
11:29
-
10:39
-
10:18
-
09:46
-
09:38
-
08:41
-
07:39
-
00:53
-
00:32
- 29 декабря 2021
-
23:29
-
22:56