Тим Цзю: начинается самое интересное

27-летний австралиец русского происхождения Тим Цзю разместил новый пост в своём «инстаграме», где поздравил поклонников с наступающим Новым годом.



«2021 год получился хорошим. Теперь начинается самое интересное. С Новым годом!» — написал Тимофей.

Фотографии можно посмотреть на странице Тима Цзю в «Инстаграме».

27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Напомним, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля мск Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи зафиксировали ничью.



Последний поединок Тимофей провёл с японским боксёром Такеши Иноуэ, победив его по итогам 12 раундов.