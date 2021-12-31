Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну назвал лучшего боксёра в супертяжёлом весе

Фрэнсис Нганну назвал лучшего боксёра в супертяжёлом весе
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился мнением о самом лучшем боксёре-супертяжеловесе современности.

«Думаю, что лучшим является Тайсон Фьюри. Да, он, без сомнения, лучший боксёр этой эпохи. И он доказал это, сражаясь с такими бойцами, как Деонтей Уайлдер. Он дрался с этим парнем три раза. А ведь у Уайлдера тяжёлые руки. Он хороший парень, но, кроме того, он и хороший трэштокер. В принципе, его можно сравнить с Дерриком Льюисом», — сказал Нганну на своём канале в YouTube.

Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Тайсон Фьюри круче Льюиса. Так говорят в Великобритании Тайсон Фьюри круче Льюиса. Так говорят в Великобритании
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021