Фрэнсис Нганну назвал лучшего боксёра в супертяжёлом весе

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился мнением о самом лучшем боксёре-супертяжеловесе современности.
«Думаю, что лучшим является Тайсон Фьюри. Да, он, без сомнения, лучший боксёр этой эпохи. И он доказал это, сражаясь с такими бойцами, как Деонтей Уайлдер. Он дрался с этим парнем три раза. А ведь у Уайлдера тяжёлые руки. Он хороший парень, но, кроме того, он и хороший трэштокер. В принципе, его можно сравнить с Дерриком Льюисом», — сказал Нганну на своём канале в YouTube.
Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
- 31 декабря 2021
-
16:42
-
15:25
-
14:32
-
13:48
-
12:43
-
12:20
-
11:26
-
11:06
-
10:16
-
10:08
-
09:14
-
08:55
-
08:46
-
08:05
-
00:31
- 30 декабря 2021
-
22:48
-
21:58
-
20:56
-
19:49
-
18:51
-
17:45
-
16:09
-
14:44
-
12:58
-
11:50
-
11:29
-
10:39
-
10:18
-
09:46
-
09:38
-
08:41
-
07:39
-
00:53
-
00:32
- 29 декабря 2021
-
23:29