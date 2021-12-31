Фрэнсис Нганну назвал лучшего боксёра в супертяжёлом весе

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился мнением о самом лучшем боксёре-супертяжеловесе современности.



«Думаю, что лучшим является Тайсон Фьюри. Да, он, без сомнения, лучший боксёр этой эпохи. И он доказал это, сражаясь с такими бойцами, как Деонтей Уайлдер. Он дрался с этим парнем три раза. А ведь у Уайлдера тяжёлые руки. Он хороший парень, но, кроме того, он и хороший трэштокер. В принципе, его можно сравнить с Дерриком Льюисом», — сказал Нганну на своём канале в YouTube.



Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.