Аскар Аскаров поделился ожиданиями от следующего поединка

Российский боец UFC Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
«В моём следующем бою моя цель не просто выиграть и получить $ 50 тыс. бонуса. Речь не только о деньгах, но и о настоящем фейерверке и доминации», — написал Аскар Аскаров в своём «твиттере».
Напомним, Аскаров следующий бой проведёт с новозеландцем Каем Кара-Франсом. Поединок состоится 26 марта на турнире UFC on ESPN.
Последний бой российский боец провёл 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу единогласным решением судей в противостоянии с Джозефом Бенавидесом. В UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.
Что касается Кара-Франса, то он последний раз выходил в октагон на турнире UFC 269, одолев американца Коди Гарбрандта техническим нокаутом в первом раунде.
- 31 декабря 2021
-
18:29
-
17:31
-
16:42
-
15:25
-
14:32
-
13:48
-
12:43
-
12:20
-
11:26
-
11:06
-
10:16
-
10:08
-
09:14
-
08:55
-
08:46
-
08:05
-
00:31
- 30 декабря 2021
-
22:48
-
21:58
-
20:56
-
19:49
-
18:51
-
17:45
-
16:09
-
14:44
-
12:58
-
11:50
-
11:29
-
10:39
-
10:18
-
09:46
-
09:38
-
08:41
-
07:39
-
00:53