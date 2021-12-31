Аскар Аскаров поделился ожиданиями от следующего поединка

Российский боец UFC Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.



«В моём следующем бою моя цель не просто выиграть и получить $ 50 тыс. бонуса. Речь не только о деньгах, но и о настоящем фейерверке и доминации», — написал Аскар Аскаров в своём «твиттере».



Напомним, Аскаров следующий бой проведёт с новозеландцем Каем Кара-Франсом. Поединок состоится 26 марта на турнире UFC on ESPN.



Последний бой российский боец провёл 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу единогласным решением судей в противостоянии с Джозефом Бенавидесом. В UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.

Что касается Кара-Франса, то он последний раз выходил в октагон на турнире UFC 269, одолев американца Коди Гарбрандта техническим нокаутом в первом раунде.