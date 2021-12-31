Минеев — о третьем поединке с Исмаиловым: мне сейчас интереснее бой со Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о возможности проведения третьего боя с Магомедом Исмаиловым.
«Слишком мало времени прошло с последнего боя, чтобы всерьёз говорить об этом. Слишком мало сделано для того, чтобы было продолжение, но я ничего не исключаю.
Должно случиться совпадение факторов: интерес людей, место, обстоятельства. Может, завтра Мага станет чемпионом EFC, не дай бог, Фаридун Одилов заболеет – Мага выйдет ему на замену и победит Александра Шлеменко, кто знает. Мне сейчас интереснее бой со Шлеменко», — сказал Минеев в интервью YouTube-каналу KOVALENKO.
Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
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