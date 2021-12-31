Александр Емельяненко рассказал, когда должен пройти его бой с Дациком

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о потенциальном бое с соотечественником Вячеславом Дациком.



«Я не раз говорил, что наш бой с Дациком запланирован и поставлен в календаре. По моему плану он пройдёт в середине или конце марта. Наши менеджеры находятся в тесной связи и уже имеют договорённость.



Более того, этот бой будет сопровождаться большим и громким событием вокруг него самого. Поэтому следите за анонсами и ждите новостей», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».



В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.



Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.