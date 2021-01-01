Майкл Биспинг отреагировал на цели Пола: добейся сначала авторитета, он равен нулю

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг отреагировал на цели, который поставил перед собой на 2022 год американский блогер и боксёр Джейк Пол.
«Твоя цель должна состоять в том, чтобы добиться авторитета в мире боёв. Это то, чего жаждут настоящие бойцы. В настоящее время твой авторитет равен нулю», — написал Биспинг в своём «твиттере».
Ранее Джейк Пол назвал четыре главные цели, который он ставит перед собой на 2022 год. Пол собрался купить промоутерскую компанию Mayweather Promotions и спасти её от банкротства. Помимо этого он собирается нанять стилиста для Флойда Мэйвезера, сделать селфи с Опрой (Уинфри), а также посетить мануального терапевта и восстановить здоровье после занятий боксом.
Ранее на этой неделе президент UFC Дана Уайт предложил Джейку Полу пройти тест на наркотики.
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