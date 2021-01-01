Пётр Ян записал новогоднее поздравление

Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян обратился к болельщикам с новогодним поздравлением.
Поздравление спортсмена, в записи которого также приняли участие супруга и дети Яна, опубликовано в «инстаграме» ufcrussia.
«Дорогие подписчики ufcrussia, наши подписчики, поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю вам всем здоровья, будьте здоровы, ставьте цели и идите к ним», — сказал Пётр Ян.
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта 2021 года мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.
Последний бой Ян провёл 30 октября 2021 года на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед в смешанных единоборствах и два поражения.
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