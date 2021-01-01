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Боец Bellator Диана Авсарагова опубликовала фото в шапке Деда Мороза

Боец Bellator Диана Авсарагова опубликовала фото в шапке Деда Мороза
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Российский боец Bellator Диана Авсарагова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме», поздравив всех с Новым годом.

«Всех с наступающим! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого здоровья вам, мои хорошие», — подписала спортсменка свою фотографию.

На снимке Диана в шапке Деда Мороза и короткой юбке сидит на ковре позади камина на фоне новогодней ёлки. В правой руке боец держит коробку с подарком.

В Bellator 23-летняя уроженка Северной Осетии дебютировала в апреле 2021 года, одержав за 29 секунд победу нокаутом над Тарой Графф.

В 2014 и 2015 годах Авсарагова становилась бронзовым призёром первенства России по вольной борьбе среди девушек в категории до 60 кг.

Диана Авсарагова тренируется в бойцовском клубе «Ахмат» под руководством Мурада Бичуева.

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