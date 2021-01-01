Боец Bellator Диана Авсарагова опубликовала фото в шапке Деда Мороза

Российский боец Bellator Диана Авсарагова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме», поздравив всех с Новым годом.
«Всех с наступающим! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого здоровья вам, мои хорошие», — подписала спортсменка свою фотографию.
На снимке Диана в шапке Деда Мороза и короткой юбке сидит на ковре позади камина на фоне новогодней ёлки. В правой руке боец держит коробку с подарком.
В Bellator 23-летняя уроженка Северной Осетии дебютировала в апреле 2021 года, одержав за 29 секунд победу нокаутом над Тарой Графф.
В 2014 и 2015 годах Авсарагова становилась бронзовым призёром первенства России по вольной борьбе среди девушек в категории до 60 кг.
Диана Авсарагова тренируется в бойцовском клубе «Ахмат» под руководством Мурада Бичуева.
- 1 января 2022
-
09:43
-
09:17
-
08:47
-
08:28
-
08:07
-
07:54
- 31 декабря 2021
-
20:51
-
19:52
-
18:29
-
17:31
-
16:42
-
15:25
-
14:32
-
13:48
-
12:43
-
12:20
-
11:26
-
11:06
-
10:16
-
10:08
-
09:14
-
08:55
-
08:46
-
08:05
-
00:31
- 30 декабря 2021
-
22:48
-
21:58
-
20:56
-
19:49
-
18:51
-
17:45
-
16:09
-
14:44
-
12:58
-
11:50