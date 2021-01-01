Бетербиев — Кадырову: дорогой мой брат, для меня вы являетесь примером во всём

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев обратился к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, пожелав ему успехов.



«Уважаемому Рамзану Ахматовичу желаю ещё больших высот в деле служения народу! Дорогой мой брат, для меня вы являетесь примером во всём!» — написал Бетербиев на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».

Последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.