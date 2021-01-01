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Поклонница — о фото с Нурмагомедовым на 66-летие: встреча с Хабибом получилась эпической

Поклонница — о фото с Нурмагомедовым на 66-летие: встреча с Хабибом получилась эпической
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Нелли Гонсалес, летом 2021-го сфотографировавшаяся со своим кумиром, экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, вспомнила об этой встрече, подводя итоги минувшего года. Нелли, тогда праздновавшая своё 66-летие, попросила Хабиба сделать с ней совместное фото, специально приехав из Калифорнии в Неваду.

«2021 год стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Встреча с Хабибом получилась эпической. Желаю счастливого Нового года всеми миру ММА, всем спортсменам и болельщикам», — написала Гонсалес в своём «твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице Нелли Гонсалес в «Твиттере».

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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