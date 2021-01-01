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Президент Международной ассоциации бокса Кремлёв: мы стали сильнее, чем вчера

Президент Международной ассоциации бокса Кремлёв: мы стали сильнее, чем вчера
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв записал новогоднее поздравление.

«Дорогие друзья, боксёрская семья! Вот и завершился наш 2021 год. Было очень много всего интересного, но мы стали сильнее, чем вчера. Я хочу вас всех поздравить с Новым годом, с Рождеством Христовым! Пожелать вам всем крепкого здоровья, побольше друзей, близких людей рядом и чтобы в вашем доме всегда звучал детский смех. Бокс объединяет», — сказал Кремлёв.

Ранее Кремлёв поделился мнением о популярности и финансовой составляющей смешанных единоборств, подверг их при этом критике. Позже в ироничной форме ему ответил российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC.

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