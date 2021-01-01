Александр Усик показал, как встретил Новый год с женой. Фото
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик разместил новое фото в «сториз» своего «инстаграма», показав, как с женой встречал Новый год.
34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
Ранее Малик Скотт, тренирующий американца Деонтея Уайлдера, выразил мнение, что у его подопечного были бы хорошие шансы в бою с Усиком.
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