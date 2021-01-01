«Как Новый год встретишь, так и проведёшь». Ислам Махачев показал фото с тренировки

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с тренировки.



«Как Новый год встретишь, так и проведёшь — но довода нет на это», — написал Махачев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.