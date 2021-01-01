Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чейл Соннен дал совет бойцам относительно требований по гонорарам

Чейл Соннен дал совет бойцам относительно требований по гонорарам
Комментарии

Бывший претендент на пояс UFC американец Чейл Соннен дал совет современный бойцам по поводу финансовых запросов.

«Признаюсь, мне никогда не нравилась идея, что некоторых бойцов можно считать шлюхами. В том смысле, что у кого больше денег, туда и они. Вот что я бы посоветовал. Берите меньше денег, берите столько, сколько вам действительно причитается за ваши заслуги. Всё сейчас сводится к социальным сетям. Вот с чего я бы начал сам, а деньги потом бы пришли», — приводит слова Соннена BJ Penn со ссылкой на его выступления на собственном канале в YouTube.

Ранее Соннен признался, что остался расстроен реакцией на недавний бой-реванш между популярным блогером Джейком Полом, увлекающимся единоборствами, и бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли.

Новость по теме
Чейл Соннен: раздражён, что никто не похвалил Джейка Пола за хорошую работу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022