Чейл Соннен дал совет бойцам относительно требований по гонорарам

Бывший претендент на пояс UFC американец Чейл Соннен дал совет современный бойцам по поводу финансовых запросов.



«Признаюсь, мне никогда не нравилась идея, что некоторых бойцов можно считать шлюхами. В том смысле, что у кого больше денег, туда и они. Вот что я бы посоветовал. Берите меньше денег, берите столько, сколько вам действительно причитается за ваши заслуги. Всё сейчас сводится к социальным сетям. Вот с чего я бы начал сам, а деньги потом бы пришли», — приводит слова Соннена BJ Penn со ссылкой на его выступления на собственном канале в YouTube.



Ранее Соннен признался, что остался расстроен реакцией на недавний бой-реванш между популярным блогером Джейком Полом, увлекающимся единоборствами, и бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли.

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