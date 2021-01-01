Чейл Соннен дал совет бойцам относительно требований по гонорарам
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Бывший претендент на пояс UFC американец Чейл Соннен дал совет современный бойцам по поводу финансовых запросов.
«Признаюсь, мне никогда не нравилась идея, что некоторых бойцов можно считать шлюхами. В том смысле, что у кого больше денег, туда и они. Вот что я бы посоветовал. Берите меньше денег, берите столько, сколько вам действительно причитается за ваши заслуги. Всё сейчас сводится к социальным сетям. Вот с чего я бы начал сам, а деньги потом бы пришли», — приводит слова Соннена BJ Penn со ссылкой на его выступления на собственном канале в YouTube.
Ранее Соннен признался, что остался расстроен реакцией на недавний бой-реванш между популярным блогером Джейком Полом, увлекающимся единоборствами, и бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли.
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