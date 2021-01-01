Александр Усик: в первую очередь нам надо быть людьми, а потом — тиграми

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик записал новогоднее поздравление. Видео было размещено на странице lomus_official в «Инстаграме».

«Дорогие друзья, хочу поздравить всех с 2022 годом, годом Тигра. В первую очередь нам надо быть людьми, а потом нам надо быть тиграми. Это великолепный год. Он был и сложный, и весёлый, и смешной, и грустный. Для всех нас очень важно оставаться позитивными и здравыми людьми.

Я хочу поздравить вас всех с Новым годом, пожелать вам здоровья, радости, улыбок и смеха. Чтобы ваши близкие были здоровыми, вас окружали улыбки, радость. Всё, что нас окружает, то нас и делает теми, кто мы есть. Друзья, с Новым годом! Мир любит сильных», — сказал Усик.

Александр Усик записал новогоднее поздравление: