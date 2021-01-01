Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму и назвал свой вес

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг разместил новую фотографию на своей странице в «Твиттере», показав свою нынешнюю физическую форму.



«156 фунтов — это неплохо», — написал Стерлинг.

Фото можно посмотреть на официальной странице Алджэмейна Стерлинга в «Твиттере».

Напомним, 30 октября 2021 года у Стерлинга должен был состояться реванш с россиянином Петром Яном. Однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца. Ян в итоге сразился с другим представителем США, Кори Сэндхагеном, победив его единогласным решением судей, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Ранее Алджэмейн заявил, что собирается победить Яна, чтобы устранить все сомнения относительно того, кто является настоящим чемпионом.