Фергюсон — о Хабибе: он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию

Легковес UFC Тони Фергюсон прокомментировал введение Хабибом Нурмагомедовым новой весовой категории в своей лиге Eagle MMA.



«Старый жиртрест продолжает налегать на всякие вкусняшки. Неужели он не понимает, что всё это дерьмо сразу откладывается в его бёдрах? Ха-ха – он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!» – написал Фергюсон в «Твиттере».



Напомним, ранее Нурмагомедов в своей лиге Eagle MMA ввёл промежуточную весовую категорию до 75 килограммов.

Последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.