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Фергюсон — Чендлеру: похоже, ты хочешь отсрочить своё поражение

Фергюсон — Чендлеру: похоже, ты хочешь отсрочить своё поражение
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Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон (25-6 MMA, 15-4 UFC) и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер (22-7 MMA, 1-2 UFC) проведут бой весной или летом 2022 года.

Грядущий поединок ещё не был официально анонсирован, но оба бойца уже обсуждают его в социальных сетях.

«Ты сказал, что будешь готов подраться со мной в апреле или июне. Похоже, ты хочешь отсрочить своё поражение», – написал Фергюсон Чендлеру в «Твиттере».

37-летний Тони Фергюсон проиграл три последних боя, его соперниками были Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш, до этого у американца была серия из 12 побед подряд.

35-летний Чендлер в двух последних боях проиграл Гэтжи и Оливейре. В дебютном для себя поединке в UFC в январе 2021 Майкл победил Дэна Хукера.

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