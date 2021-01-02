«Буду бить от звонка до звонка. Молись на милосердие судьи». Чендлер ответил Фергюсону

35-летний американский боец UFC и экс-чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер ответил соотечественнику Тони Фергюсону, обвинившему его в отсрочке их поединка, который может состояться весной или летом 2022 года.
«О, Тони. В этой игре есть всего несколько парней, которых я по-настоящему уважаю… Ты один из них. Только из-за твоих заслуг, а не из-за авторитета или нынешней позиции в рейтинге. Я буду бить тебя от звонка до звонка. Молись на милосердие судьи. Посмотрим, случится ли этот бой», — гласит публикация Чендлера в «Твиттере».
37-летний Тони Фергюсон проиграл три последних боя, его соперниками были Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш, до этого у американца была серия из 12 побед подряд.
35-летний Чендлер в двух последних боях проиграл Гэтжи и Оливейре. В дебютном для себя поединке в UFC в январе 2021 Майкл победил Дэна Хукера.
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