Марина Мороз записала новогоднее поздравление с зажигательным танцем. Видео
Поделиться
Чемпионка Украины и Кубка мира по кикбоксингу Марина Мороз, выступающая в минимальном весе UFC, поздравила своих подписчиков на странице в «Инстаграме», выложив ролик, в котором станцевала под песню The Black Eyed Peas.
В следующий раз увидеть её на ринге получится лишь 5-го марта, где она сойдётся в поединке со своей бывшей коллегой по American Top Team Марией Агаповой. После ухода Марии из ATT между девушками вспыхнул конфликт, который было решено уладить в октагоне.
Напомним, Марина снялась с 4 последних боёв, которые уже были назначены, по различным причинам. Последний её бой был против бразильянки Майры Буэно Силва, который прошёл 14 марта 2020 года и закончился победой украинки.
Комментарии
- 2 января 2022
-
08:51
-
08:12
-
07:25
-
06:57
-
06:24
-
01:56
-
01:07
-
00:53
- 1 января 2022
-
18:56
-
18:12
-
17:06
-
15:24
-
14:39
-
14:18
-
13:44
-
12:12
-
11:17
-
11:06
-
09:43
-
09:17
-
08:47
-
08:28
-
08:07
-
07:54
- 31 декабря 2021
-
20:51
-
19:52
-
18:29
-
17:31
-
16:42
-
15:25
-
14:32
-
13:48
-
12:43
-
12:20
-
11:26
Партнерский контент