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Марина Мороз записала новогоднее поздравление с зажигательным танцем. Видео

Марина Мороз записала новогоднее поздравление с зажигательным танцем. Видео
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Чемпионка Украины и Кубка мира по кикбоксингу Марина Мороз, выступающая в минимальном весе UFC, поздравила своих подписчиков на странице в «Инстаграме», выложив ролик, в котором станцевала под песню The Black Eyed Peas.

В следующий раз увидеть её на ринге получится лишь 5-го марта, где она сойдётся в поединке со своей бывшей коллегой по American Top Team Марией Агаповой. После ухода Марии из ATT между девушками вспыхнул конфликт, который было решено уладить в октагоне.

Напомним, Марина снялась с 4 последних боёв, которые уже были назначены, по различным причинам. Последний её бой был против бразильянки Майры Буэно Силва, который прошёл 14 марта 2020 года и закончился победой украинки.

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