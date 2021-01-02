Тагир Уланбеков выложил видеооткрывок в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове

1-го января российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков в своём аккаунте «инстаграм» выложил отрывок видео со словами его тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.
«Мы собираемся каждый год 31-го (декабря) со всеми моими спортсменами. Подводим итоги и ставим задачи. Я бы сказал, мне там становится намного легче», — сказал тренер.
«Магомедович, человек который искренне любил, переживал и радовался нашим достижениям не только в спорте, но и в жизни, как за родных ему детей!» — такими словами Тагир подписал это видео.
Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года на фоне осложнений от COVID-19 в возрасте 57 лет. За свою тренерскую карьеру он тренировал более 10 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе своего младшего брата Нурмагомеда и сына Хабиба. 11-го декабря в Саратове завершился турнир посвященный памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
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