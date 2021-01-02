Хабиб — о новичке своего промоушена: одно из лучших подписаний. Очень серьёзный проспект

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где высказался о подписании контракта между его промоушеном Eagle FC и Рамазаном Курамагомедовым.
«Это одно из наших лучших подписаний. Очень серьёзный проспект», — написал Хабиб.
В феврале 2021 года Курамагомедов мог дебютировать в UFC, согласившись провести бой в американском промоушене на коротком уведомлении, однако поединок не состоялся. Россиянин пришёл на взвешивание больным, в результате ему даже не дали встать на весы. Схватка с Алексом Оливейрой была отменена.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Сейчас он занимается развитием своего промоушена.
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