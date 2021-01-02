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Чимаев — президенту UFC Уайту: позволь мне уничтожить это ничтожество Джейка Пола

Чимаев — президенту UFC Уайту: позволь мне уничтожить это ничтожество Джейка Пола
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Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», где выразил желание «уничтожить» популярного американского блогера Джейка Пола, увлекающегося единоборствами.

«Дана Уайт, позволь мне уничтожить это маленькое ничтожество Джейка Пола», — написал Чимаев.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Пол в последний раз сражался с экс-бойцом UFC Тайроном Вудли, победив его нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй поединок. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

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