Чимаев — президенту UFC Уайту: позволь мне уничтожить это ничтожество Джейка Пола
Поделиться
Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», где выразил желание «уничтожить» популярного американского блогера Джейка Пола, увлекающегося единоборствами.
«Дана Уайт, позволь мне уничтожить это маленькое ничтожество Джейка Пола», — написал Чимаев.
Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.
Пол в последний раз сражался с экс-бойцом UFC Тайроном Вудли, победив его нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй поединок. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Новость по темеХамзат Чимаев намекнул на бой с Камару Усманом
Комментарии
- 2 января 2022
-
10:23
-
09:55
-
09:46
-
09:22
-
08:51
-
08:12
-
07:25
-
06:57
-
06:24
-
01:56
-
01:07
-
00:53
- 1 января 2022
-
18:56
-
18:12
-
17:06
-
15:24
-
14:39
-
14:18
-
13:44
-
12:12
-
11:17
-
11:06
-
09:43
-
09:17
-
08:47
-
08:28
-
08:07
-
07:54
- 31 декабря 2021
-
20:51
-
19:52
-
18:29
-
17:31
-
16:42
-
15:25
-
14:32
Партнерский контент