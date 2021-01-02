Хабиб — о бойцах своей команды: они думают, что что-то знают. Но пройдут года…

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где разместил фото бойцов своей команды. Снимок Хабиб сопроводил следующим текстом:



«Они думают, что они что-то знают. Но пройдут года...» — написал Хабиб.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Ранее Хабиб высказался о подписании контракта между его промоушеном Eagle FC и перспективным бойцом.