Хабиб — о бойцах своей команды: они думают, что что-то знают. Но пройдут года…
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где разместил фото бойцов своей команды. Снимок Хабиб сопроводил следующим текстом:
«Они думают, что они что-то знают. Но пройдут года...» — написал Хабиб.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Ранее Хабиб высказался о подписании контракта между его промоушеном Eagle FC и перспективным бойцом.
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