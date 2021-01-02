Джейк Пол выступил с комментарием после предложения Даны Уайта проверить его на стероиды

Известный американский блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, выступил с небольшим комментарием в ответ на предложение президента UFC Даны Уайта. Ранее Дана предложил провести проверку Пола на предмет употребления стероидов.



«Можете проверять меня на стероиды. Мой ответ скоро будет», — сказал Пол в «сториз» своего «инстаграма».



Последний поединок Джейк провёл с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли, победив его нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй бой. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Ранее желание «уничтожить» Пола выразил знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.