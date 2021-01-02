Макгрегор показал, как проводит время с дочкой. Видео

33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил свою дочь с днём рождения, разместив соответствующий пост у себя в «инстаграме».
С днём рождения, с трёхлетием, моя прекрасная принцесса Круа Майреад Макгрегор, я люблю тебя всем сердцем и душой, моя дочь. Это твоя лошадка и экипаж, ведь ты королевская особа, моя малышка, никогда не забывай об этом», — написал Макгрегор.
Конор Макгрегор показал, как проводит время с дочкой:
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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