Боец ММА Виталий Слипенко показал приёмы кунг-фу
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Боец смешанных единоборств Виталий Слипенко показал приёмы кунг-фу во время своей тренировки на даче.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Слипенко начал свою профессиональную карьеру в 2015 году и на сегодняшний день провёл 15 боёв, в которых одержал 12 побед и потерпел 3 поражения. Принимал участие в турнирах таких промоушенов, как ACA, MG, RCCBP. Встречался в поединках с такими соперниками, как: Вячеслав Бондарев, Александр Дзугкоев, Шумкар Абдимиталь.
Ранее боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал новый видеоролик в своих социальных сетях. На видео Магомед Исмаилов показал приёмы кунг-фу в стиле ранних фильмов Джеки Чана. Оппонентом Исмаилова выступил известный видеоблогер Габар.
Новость по темеМагомед Исмаилов показал кунг-фу в стиле Джеки Чана. Видео
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