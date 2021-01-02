Боец ММА Виталий Слипенко показал приёмы кунг-фу

Боец смешанных единоборств Виталий Слипенко показал приёмы кунг-фу во время своей тренировки на даче.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Слипенко начал свою профессиональную карьеру в 2015 году и на сегодняшний день провёл 15 боёв, в которых одержал 12 побед и потерпел 3 поражения. Принимал участие в турнирах таких промоушенов, как ACA, MG, RCCBP. Встречался в поединках с такими соперниками, как: Вячеслав Бондарев, Александр Дзугкоев, Шумкар Абдимиталь.

Ранее боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал новый видеоролик в своих социальных сетях. На видео Магомед Исмаилов показал приёмы кунг-фу в стиле ранних фильмов Джеки Чана. Оппонентом Исмаилова выступил известный видеоблогер Габар.