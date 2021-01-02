Джейк Пол — Дане Уайту: эгоистичный капиталистический ублюдок, меня уже не остановить

Американский блогер и боксёр Джейк Пол вновь резко высказался по поводу президента UFC Даны Уайта.

«Ты не ответил ни на что из того, что я сказал. Я принял ваш вызов. Я сказал, что буду драться в ММА. Я сказал, что уйду из бокса, а вы избегаете всего этого дерьма. Это показывает, что ты зажат в угол. Ты как собака в углу, которая пытается бороться, чтобы спасти всю свою компанию от позора, через который я тебя провёл. Все это видят.Ты не можешь принять, полюбить или оценить то, что я пытаюсь изменить спорт навсегда. Ты — один из самых эгоистичных капиталистических ублюдков, которых я когда-либо видел, и ты нужен всем остальным, Дана. Я единственный человек, которому ты не нужен, и мне плевать на тебя, но все эти люди, все твои бойцы, все они, они не могут сказать ничего, потому что ты просто посадишь их на скамейку запасных. Ты встретил своего создателя. Я не собираюсь останавливаться. Добро пожаловать на шоу, дамы и господа», — приводит слова Пола MMA Fighting.