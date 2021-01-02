Минеев рассказал, на что потратил гонорар от боя с Исмаиловым

Известный боец ММА Владимир Минеев рассказал, сколько денег ему принесла вторая схватка с Магомедом Исмаиловым, а также поведал, на что потратил вырученные средства.

«За бой с Исмаиловым заработал 15 млн рублей. Это не секрет. Оба получили по 15 млн рублей. Все деньги ещё не успел потратить. На что потратил часть? Ну, бытовая история. Квартира, машина. С квартирой на этапе строительства. Дорогая ли? Всё относительно», — сказал Минеев в интервью, размещённом на канале Kovalenko в YouTube.

Напомним, вторая встреча Исмаилова и Минеева прошла в октябре 2021 года на турнире в Сочи. Минеев одержал досрочную победу. Не так давно Владимир отмечал, что ему неинтересен третий поединок с Магомедом Исмаиловым.