Минеев рассказал, на что потратил гонорар от боя с Исмаиловым
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Известный боец ММА Владимир Минеев рассказал, сколько денег ему принесла вторая схватка с Магомедом Исмаиловым, а также поведал, на что потратил вырученные средства.
«За бой с Исмаиловым заработал 15 млн рублей. Это не секрет. Оба получили по 15 млн рублей. Все деньги ещё не успел потратить. На что потратил часть? Ну, бытовая история. Квартира, машина. С квартирой на этапе строительства. Дорогая ли? Всё относительно», — сказал Минеев в интервью, размещённом на канале Kovalenko в YouTube.
Напомним, вторая встреча Исмаилова и Минеева прошла в октябре 2021 года на турнире в Сочи. Минеев одержал досрочную победу. Не так давно Владимир отмечал, что ему неинтересен третий поединок с Магомедом Исмаиловым.
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