Эксперт назвал наиболее вероятных соперников Макгрегора на следующий бой

Известный обозреватель и эксперт Марк Раймонди поделился мыслями о том, кто бы мог стать следующим соперником экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По его словам, наиболее вероятный вариант — Тони Фергюсон.
«Полагаю, что Макгрегор в 2022 году выступит дважды – в июле и ноябре или декабре. Если говорить о возможных соперниках, то наиболее вероятный вариант – Тони Фергюсон. Это уже обсуждалось. В этот список я бы добавил Майкла Чендлера и даже Дастина Порье. До боя Порье с Оливейрой я общался с Дастином по этому поводу, и он не исключал вариант с четвёртым боем с Макгрегором», — рассказал Раймонди в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.
Напомним, в 2021 году Конор Макгрегор провёл два поединка с Дастином Порье и в обоих случаях проиграл.
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