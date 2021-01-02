Минеев — об Исмаилове: рад, что он жив после боя со мной

Известный боец ММА Владимир Минеев дал комментарий по поводу одного из главных своих соперников Магомеда Исмаилова.

«Я не принимаю слова Исмаилова близко к сердцу. Вообще был рад, что он жив. Находился рядом с ним от начала боя и до момента, когда он пришёл в себя. Я всё видел, слышал. Я же бил его и знаю, что сделал.



Конечно, после этого я был рад, что он весёлый, улыбается, шутит. Он остался в своём репертуаре до сих пор. Он не сделал выводов ни после первого боя, ни после второго», — сказал Минеев на YouTube-канале KOVALENKO.

Напомним, последний бой между Минеевым и Исмаиловым состоялся на турнире AMC Fight Nights 105. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.