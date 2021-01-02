Минеев — об Исмаилове: рад, что он жив после боя со мной

Известный боец ММА Владимир Минеев дал комментарий по поводу одного из главных своих соперников Магомеда Исмаилова.
«Я не принимаю слова Исмаилова близко к сердцу. Вообще был рад, что он жив. Находился рядом с ним от начала боя и до момента, когда он пришёл в себя. Я всё видел, слышал. Я же бил его и знаю, что сделал.
Конечно, после этого я был рад, что он весёлый, улыбается, шутит. Он остался в своём репертуаре до сих пор. Он не сделал выводов ни после первого боя, ни после второго», — сказал Минеев на YouTube-канале KOVALENKO.
Напомним, последний бой между Минеевым и Исмаиловым состоялся на турнире AMC Fight Nights 105. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
- 2 января 2022
-
20:38
-
20:06
-
19:42
-
19:00
-
18:22
-
17:13
-
16:28
-
14:19
-
12:50
-
12:33
-
11:42
-
11:26
-
10:23
-
09:55
-
09:46
-
09:22
-
08:51
-
08:12
-
07:25
-
06:57
-
06:24
-
01:56
-
01:07
-
00:53
- 1 января 2022
-
18:56
-
18:12
-
17:06
-
15:24
-
14:39
-
14:18
-
13:44
-
12:12
-
11:17
-
11:06
-
09:43