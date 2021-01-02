«Фанаты уже не любят его». Украинский боксёр высказался о Ломаченко

Обладатель регионального титула WBA NABA, перспективный украинский боксёр Олег Довгун выступил с критикой экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. По его словам, последние поступки Ломаченко приводят к потере популярности среди украинских болельщиков.



«Может, он специально это делает, может, это троллинг. Но в этом нет ничего хорошего. Многие украинские фанаты отходят от него. Они его уже не любят. Он уже не может собрать «Мэдисон Сквер Гарден», раньше собирал. После боя с Комми уже вообще не соберёт никого. Конечно, хейтеры ходить будут, но как на любимца на него ходить не будут», — рассказал Довгун в интервью каналу «Два Боковых» в YouTube.



Напомним, после поединка с Ричардом Комми Ломаченко непосредственно в ринге обернулся во флаг родного города, при этом боксёр не стал поднимать флаг Украины, что вызвало волну критики.