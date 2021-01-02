«Я отправляюсь на Луну!» Камару Усман рассказал о планах на 2022 год

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман подвёл итоги 2021 года и рассказал о планах на 2022-й.

«Каким был 2021 год… Полный взлётов и падений, хороших и плохих моментов, но мои решимость и сосредоточенность никогда не ослабевали.

Мне очень повезло с моей семьёй, друзьями и командой, которые любили, поддерживали и подталкивали меня до этого момента. В 2021 году у меня были большие цели и мечты, и мне посчастливилось достичь большинства из них.



В 2022 году у меня есть ещё большие цели и большие мечты. Я прекрасно понимаю, что многие люди придут и скажут мне, что для меня это невозможно. Всё, что я должен сказать им в ответ — «Смотрите, как я работаю изо дня в день ради своей мечты».



Работа не прекращается, потому что время никого нет ждёт. Если вы не планируете больших побед, то вы потерпите неудачу. В 2022 году я отправлюсь на Луну!» — написал Усман в своём «инстаграме».