«Я отправляюсь на Луну!» Камару Усман рассказал о планах на 2022 год

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман подвёл итоги 2021 года и рассказал о планах на 2022-й.
«Каким был 2021 год… Полный взлётов и падений, хороших и плохих моментов, но мои решимость и сосредоточенность никогда не ослабевали.
Мне очень повезло с моей семьёй, друзьями и командой, которые любили, поддерживали и подталкивали меня до этого момента. В 2021 году у меня были большие цели и мечты, и мне посчастливилось достичь большинства из них.
В 2022 году у меня есть ещё большие цели и большие мечты. Я прекрасно понимаю, что многие люди придут и скажут мне, что для меня это невозможно. Всё, что я должен сказать им в ответ — «Смотрите, как я работаю изо дня в день ради своей мечты».
Работа не прекращается, потому что время никого нет ждёт. Если вы не планируете больших побед, то вы потерпите неудачу. В 2022 году я отправлюсь на Луну!» — написал Усман в своём «инстаграме».
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