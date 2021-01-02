Нганну назвал важный пункт для нового контракта с UFC
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о том, что хочет выступать в профессиональном боксе.
«Это произойдёт в любом случае. Даже если я останусь в UFC, то буду совмещать эти виды. Когда мы начнём переговоры по поводу нового соглашения, то в нём обязательно должен быть пункт, связанный с боксом, потому что я не вижу себя без этого вида спорта», — приводит слова Нганну MMA Fighting.
Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.
Ранее Нганну назвал лучшего боксёра в супертяжёлом весе.
Новость по темеФрэнсис Нганну назвал лучшего боксёра в супертяжёлом весе
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