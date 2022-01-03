«У него нет боксёрских навыков». Кубинец Санчес хочет получить бой с Фьюри

Перспективный кубинский тяжеловес Фрэнк Санчес (20-0, 13 КО) после победы над опытным Кристианом Хаммером раскритиковал боксёрские навыки действующих чемпионов мира в хэвивейте Тайсона Фьюри и Александра Усика и выразил желание сразиться с ними.

«Сейчас я хочу встретиться с лучшими. Мне нужны соперники из топ-5. Фьюри или Усик? Да. Я нокаутирую Фьюри, у него нет боксёрских навыков. Усик? Это будет даже легче. Дело в том, что он манёвренный, но он не обладает такой техникой, как я», — сказал Санчес в интервью, размещённом на канале ESNews в YouTube.

Санчес, выступая в любителях, провёл на ринге 220 поединков и победил в них 214 раз, в том числе на его счету две победы над Эрисланди Савоном. Фрэнк также является многократным чемпионом Кубы.