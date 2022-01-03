Логан Пол – про Мейвезера: эта крыса так и не заплатила мне

Блогер и боец Логан Пол в своих социальных сетях продолжает заявлять о том, что Флойд Мейвезер не выплатил ему гонорар за бой, состоявшийся ещё в начале июня 2021 года. Тогда Пол и Мейвезер не выявили победителя.

«Эта маленькая грязная крыса так и не заплатила мне. Прошло уже 6 месяцев.

Но не волнуйся, Флойд, мы с KSI (британский рэп-исполнитель) собираемся вернуть то, что ты украл и даже больше. 4 января», – написал Логан Пол на своей странице в «Твиттере».

В интервью перед боем Логан Пол говорил, что должен получить около $ 20 млн и 10 процентов от платы за просмотр. Флойд Мейвезер получил $ 10 млн и 50 процентов от pay-per-view.

Ранее Пол уже обращался к Мейвезеру в своих социальных сетях, требуя заплатить обещанный гонорар.