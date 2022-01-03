Джейк Пол: Уайт и Мейвейзер должны быть лучшими друзьями. Никому не хотят платить

YouTube-блогер и боксёр Джейк Пол поддержал своего брата Логана, который заявил, что Флойд Мейвезер не выплатил ему гонорар за бой, состоявшийся ещё в начале июня 2021 года. Тогда Пол и Мейвезер не выявили победителя.

«Дана и Флойд должны быть лучшими друзьями. Они никому не хотят платить», — написал Джейк в своём «твиттере».

Джейк Пол регулярно высказывается в адрес президента UFC Даны Уайта, а его брат Логан часто даёт комментарии по поводу Мейвезера.

В интервью перед боем Логан Пол говорил, что должен получить около $ 20 млн и 10 процентов от платы за просмотр. Флойд Мейвезер получил $ 10 млн и 50 процентов от pay-per-view.



Ранее Пол уже обращался к Мейвезеру в своих социальных сетях, требуя заплатить обещанный гонорар.