Джейк Пол: Уайт и Мейвейзер должны быть лучшими друзьями. Никому не хотят платить
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YouTube-блогер и боксёр Джейк Пол поддержал своего брата Логана, который заявил, что Флойд Мейвезер не выплатил ему гонорар за бой, состоявшийся ещё в начале июня 2021 года. Тогда Пол и Мейвезер не выявили победителя.
«Дана и Флойд должны быть лучшими друзьями. Они никому не хотят платить», — написал Джейк в своём «твиттере».
Джейк Пол регулярно высказывается в адрес президента UFC Даны Уайта, а его брат Логан часто даёт комментарии по поводу Мейвезера.
В интервью перед боем Логан Пол говорил, что должен получить около $ 20 млн и 10 процентов от платы за просмотр. Флойд Мейвезер получил $ 10 млн и 50 процентов от pay-per-view.
Ранее Пол уже обращался к Мейвезеру в своих социальных сетях, требуя заплатить обещанный гонорар.
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