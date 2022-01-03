Сауль Альварес назвал будущего чемпиона мира в супертяжёлом весе

Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес считает, что кубинский боксёр Франк Санчес станет чемпионом мира в супертяжёлом весе и способен победить любого в этой весовой категории.

«Он станет чемпионом мира, он сметёт всех в супертяжелом весе, потому что он — особый талант. Уверен, что 2022 год принесёт ему большие успехи», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Сразу после победы над Плантом Сауль отметил, что не против провести третий бой с Геннадием Головкиным: первый поединок закончился вничью, второй — победой мексиканца.