Сауль Альварес назвал будущего чемпиона мира в супертяжёлом весе

Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес считает, что кубинский боксёр Франк Санчес станет чемпионом мира в супертяжёлом весе и способен победить любого в этой весовой категории.
«Он станет чемпионом мира, он сметёт всех в супертяжелом весе, потому что он — особый талант. Уверен, что 2022 год принесёт ему большие успехи», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Сразу после победы над Плантом Сауль отметил, что не против провести третий бой с Геннадием Головкиным: первый поединок закончился вничью, второй — победой мексиканца.
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