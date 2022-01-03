«Джейк Пол давит на болевые точки UFC». Минеев — о конфликте блогера и Даны Уайта

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев дал комментарий по поводу конфликта между президентом UFC Даны Уайта и блогером Джейком Полом.

«Джейк Пол давит на болевые точки UFC. Вчера между ними состоялось целое противостояние. Видели?

Приведу цитату Джейка: «С Новым Годом, Дана Уайт. У меня есть настоящий вызов для тебя. Я немедленно уйду из бокса и буду драться с Хорхе Масвидалем в UFC, если ты согласишься:

1) Увеличить минимальный гонорар для бойцов до $ 50 тыс (сейчас — $ 12 тыс.)

2) Гарантировать бойцам UFC 50 процентов годовой выручки UFC ($ 1 млрд в 2021 году)

3) Обеспечить долгосрочное медицинское обслуживание всех бойцов (Ранее вы сказали, что повреждения мозга являются частью игры… Представьте, если бы это сказала НФЛ)»

Выглядит так, будто бы Джейк Пол беспокоится о бойцах и UFC больше самого Даны», — написал Минеев в сториз своего «инстаграма».