Энтони Джошуа потренировался под руководством Флойда Мейвезера

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа провёл тренировку под руководством Флойда Мейвезера.

Напомним, недавно поединок между Усиком и Джошуа был признан событием года по версии издания The Ring. Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.

Мейвезер находится на пенсии с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 по итогам карьеры.