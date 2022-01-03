Райан Гарсия назвал Ломаченко лучшим боксёром лёгкого дивизиона

Американец Райан Гарсия считает украинца Василия Ломаченко лучшим боксёром лёгкого дивизиона.
«Лома — №1 в лёгком весе. Затем я бы назвал Камбососа, а потом кого-то из пары Дэвин Хэйни/Джервонта Дэвис. У обоих были довольно посредственные выступления», — приводит слова Гарсии boxingnews24.
После победы Джервонты Дэвиса в бою с Исааком Крусом единогласным решением судей Гарсия вызвал Дэвиса на бой. Стоит отметить, что сам американец после победы в бою с Кэмпбеллом в январе этого года пока так и не вернулся на ринг, а его назначенные поединки были отменены по различным причинам.
Что касается Ломаченко, то его главной целью является завоевание всех четырёх мировых титулов в лёгком весе. В общей сложности в активе Василия Ломаченко 16 побед (из них 11 нокаутом) и 2 поражения. Последнюю победу он отпраздновал 12 декабря 2021 года, когда одолел представителя Ганы Ричарда Комми.
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