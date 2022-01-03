Известный комментатор Джо Роган показал, как сильно бьёт ногой

Известный спортивный комментатор Джо Роган опубликовал в сториз своего инстаграма видео, в котором показал фрагмент своей тренировки.

Роган начал работать в UFC в 1997 году, начинал он как журналист UFC, брал интервью у бойцов на UFC 12: Judgement Day в Дотане (штат Алабама), прежде чем стать комментатором.

В декабре 2009 Роган начал вести подкаст, который до мая 2020 года транслировался на Ustream и YouTube. В подкасте участвовали разные гости, с которыми Джо обсуждал текущие события, политику, философию, юмор, хобби, историю и прочее.

Недавно президент UFC Дана Уайт комплиментарно высказался об известном спортивном комментаторе Джо Рогане, отметив его вклад в ММА.