Известный комментатор Джо Роган показал, как сильно бьёт ногой
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Известный спортивный комментатор Джо Роган опубликовал в сториз своего инстаграма видео, в котором показал фрагмент своей тренировки.
Роган начал работать в UFC в 1997 году, начинал он как журналист UFC, брал интервью у бойцов на UFC 12: Judgement Day в Дотане (штат Алабама), прежде чем стать комментатором.
В декабре 2009 Роган начал вести подкаст, который до мая 2020 года транслировался на Ustream и YouTube. В подкасте участвовали разные гости, с которыми Джо обсуждал текущие события, политику, философию, юмор, хобби, историю и прочее.
Недавно президент UFC Дана Уайт комплиментарно высказался об известном спортивном комментаторе Джо Рогане, отметив его вклад в ММА.
Новость по темеПрезидент UFC Дана Уайт высказал мнение о Джо Рогане
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